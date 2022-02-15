Олимпиада-2022: кто выиграл медали 15 февраля

Украина все еще не завоевала ни одной медали.
Во вторник, 15 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в одиннадцатый день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 14 февраля на старт в столице Поднебесной вышли девять представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в четырех видах спорта — биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
- 1. Анна Гассер (Австрия)
- 2. Зои Садовский-Синнотт (Новая Зеландия)
- 3. Кокомо Мурасе (Япония)
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
- 1. Матильда Грэммо (Швейцария)
- 2. Эйлин Гу (Китай)
- 3. Келли Силдару (Эстония)
Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
- 1. Коренное Зутер (Швейцария)
- 2. София Годжа (Италия)
- 3. Надя Делаго (Италия)
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
- 1. Су Имин (Китай)
- 2. Монс Ройсланд (Норвегия)
- 3. Максанс Парро (Канада)
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
- 1. Норвегия
- 2. Франция
- 3. ОКР
Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
- 1. Канада
- 2. Япония
- 3. Нидерланды
Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
- 1. Норвегия
- 2. ОКР
- 3. США
Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км
- 1. Ерген Гробак (Норвегия)
- 2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
- 3. Ватабе Акито (Япония)
Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
- 1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия)
- 2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия)
- 3. Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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