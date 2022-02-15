Олимпиада-2022: кто выиграл медали 15 февраля

Украина все еще не завоевала ни одной медали.

Во вторник, 15 февраля , стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в одиннадцатый день Олимпиады-2022.

Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 14 февраля на старт в столице Поднебесной вышли девять представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в четырех видах спорта — биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Зои Садовский-Синнотт (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

1. Матильда Грэммо (Швейцария)

2. Эйлин Гу (Китай)

3. Келли Силдару (Эстония)

Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

1. Коренное Зутер (Швейцария)

2. София Годжа (Италия)

3. Надя Делаго (Италия)

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

1. Су Имин (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегия)

3. Максанс Парро (Канада)

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия

2. Франция

3. ОКР

Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

1. Канада

2. Япония

3. Нидерланды

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

1. Норвегия

2. ОКР

3. США

Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км

1. Ерген Гробак (Норвегия)

2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

3. Ватабе Акито (Япония)

Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия)

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия)

3. Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия)

Смотрите также: Олимпийские игры-2022: полное расписание всех соревнований в инфографике

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также:

Олимпийские игры-2022 – день 11: результаты выступлений украинцев за 15 февраля

Французский олимпиец установил уникальное достижение в биатлоне на ОИ-2022

В погоне за результатом: украинский фристайлист Абраменко снес толпу людей после прыжка на ОИ-2022