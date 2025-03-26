Відомого українського легкоатлета дискваліфікували за допінг

Михайло Гаврилюк отримав дворічний "бан".
Український метальник молота Михайло Гаврилюк отримав дворічне відсторонення за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє Національний антидопінговий центр України.
Дискваліфікація набула чинності 27 грудня 2024 року і завершиться 26 грудня 2026 року.
Це вже на перший випадок відсторонення Гаврилюка від змагань. У березні 2023-го Федерація легкої атлетики України заборонила Гаврилюку разом з іншим метальником молота Михайлом Коханом брати участь у міжнародних заходах через порушення етичних норм поведінки на Кубку Європи.
26-річний Гаврилюк є багаторазовим призером та чемпіоном України, чемпіоном Європи з метання молота серед юнаків (2016), дворазовим призером чемпіонатів світу серед юнаків ("срібло" 2015, "бронза" 2018), переможцем Європейського юнацького олімпійського фестивалю (2015).
Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола "бронзу" на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні.
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