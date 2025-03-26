Известного украинского легкоатлета дисквалифицировали за допинг

Украинский метатель молота Михаил Гаврилюк получил двухлетнее отстранение за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.

Дисквалификация вступила в силу 27 декабря 2024 и завершится 26 декабря 2026 года.

Это уже на первый случай отстранения Гаврилюка от соревнований. В марте 2023-го Федерация легкой атлетики Украины запретила Гаврилюку вместе с другим метателем молота Михаилом Коханом принимать участие в международных мероприятиях из-за нарушения этических норм поведения на Кубке Европы.

26-летний Гаврилюк является многократным призером и чемпионом Украины, чемпионом Европы по метанию молота среди юношей (2016), двукратным призером чемпионатов мира среди юношей ("серебро" 2015, "бронза" 2018), победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2015).

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выборола "бронзу" на ЧМ-2025 по легкой атлетике в помещении.

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