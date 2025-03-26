"Обед" возрастом 15 млн лет: в Австралии нашли окаменевшую рыбу с сохраненным содержимым желудка

При анализе содержания желудков окаменелых рыб ученые обнаружили фрагменты насекомых и часть раковины двустворчатого моллюска, что позволяет точно установить элементы их рациона.

В австралийской пустыне палеонтологи совершили уникальное открытие: окаменевшие останки ранее неизвестной пресноводной рыбы в возрасте около 15 миллионов лет. Уникальность находки состоит в том, что ископаемое существо сохранило в желудке остатки своей последней трапезы.

Об этом рассказывает T4.

В Астралии нашли окаменевшую рыбу с сохраненным содержимым желудка.

Окаменелость проявили в месторождении Макгратс Флэт – регионе, известном исключительными условиями для сохранения ископаемых организмов. Исследовательскую группу возглавил Мэтью Маккерри из Австралийского музея. Новый вид получил название Ferruaspis brocksi – в честь палеонтолога Йохена Брокса.

При анализе содержания желудков окаменелых рыб ученые обнаружили фрагменты насекомых и часть раковины двустворчатого моллюска, что позволяет точно установить элементы их рациона. Кроме того, на хвосте одного из экземпляров исследователи заметили личинку пресноводной мидии – вероятного паразита, который мог использовать рыбу как транспорт для расселения.

Еще одним прорывом стало воспроизведение окраса древней рыбы. Благодаря анализу пигментных структур кожи удалось реконструировать ее вид: темная спина, светлое брюхо и две темные полосы вдоль тела. Это первый случай, когда ученые смогли точно воспроизвести окрас вымершей рыбы такого возраста.

Ученые считают, что находка Ferruaspis brocksi открывает новые горизонты в изучении жизни на территории Австралии в период миоцена и подчеркивает ценность месторождения Макгратс Фллет как важного источника данных об эволюции флоры и фауны региона.