Зоря – ЛНЗ: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 12 листопада, відбудеться матч 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між луганською "Зорею" і черкаським ЛНЗ.

Команди зіграють на стадіоні СКІФ у Львові. Старт зустрічі – о 14:00.

Луганський клуб, який минулого сезону виграв "бронзу" чемпіонату України, провально розпочав поточну кампанію та зараз з 10 очками після 11 зіграних матчів посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні поєдинку луганська команда вдруге від початку сезону залишилася без головного тренера – Валерій Кривенцов після матчу 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів написав заяву про звільнення за особистим бажанням.

ЛНЗ – дебютант елітного дивізіону вітчизняної футбольної першості. Черкаський клуб має 13 балів після 13 матчів і розташовується на 11-й сходинці.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – ЛНЗ з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі УНІАН, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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