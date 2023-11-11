Заря – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между луганской "Зарей" и черкасским ЛНЗ.

Команды сыграют на стадионе СКИФ во Львове. Старт встречи – в 14:00.

Луганский клуб, который в прошлом сезоне выиграл "бронзу" чемпионата Украины, провально начал текущую кампанию и сейчас с 10 очками после 11 сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

Накануне поединка луганская команда во второй раз с начала сезона осталась без главного тренера – Валерий Кривенцов после матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив написал заявление об увольнении по личному желанию.

ЛНЗ – дебютант элитного дивизиона отечественного футбольного первенства. Черкасский клуб имеет 13 баллов после 13 матчей и располагается на 11-й строчке.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – ЛНЗ из Youtube-канала FootballHub.

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