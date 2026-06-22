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Таропрогноз на неделю 22–28 июня 2026 года: кому Вселенная дает шанс изменить жизнь, а кому пора поставить точку
Неделя с 22 по 28 июня 2026 года станет периодом важных решений, неожиданных поворотов и завершения старых циклов — карты Таро показывают, кому повезет больше всего, а кому придется пройти непростой этап трансформации.
Последняя полная неделя июня будет проходить под энергией завершения, переоценки и постепенного перехода к новому этапу. Карты Таро указывают: многие события этого периода станут логичным следствием решений, которые вы принимали раньше.
Это неделя, когда станет понятно, какие планы работают, а от чего уже пора отказаться. Некоторым знакам зодиака придется принимать непростые решения, но они откроют новые перспективы.
Таропрогноз на неделю 22-28 июня 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Император
Овнам неделя приносит контроль над ситуацией, лидерство и возможность наконец-то укрепить свои позиции в важном деле.
Телец — Девятка Пентаклей
Тельцам выпадает стабильная и продуктивная неделя. Вы сможете увидеть результат усилий, вложенных ранее.
Близнецы — Башня
Близнецам придется столкнуться с резкими переменами. Что-то, что долго казалось стабильным, может внезапно завершиться или трансформироваться.
Рак — Королева Кубков
Ракам неделя приносит глубокие эмоции, важные разговоры и необходимость доверять своей интуиции.
Лев — Солнце
Львам выпадает одна из сильнейших недель июня. Карта Солнца обещает успех, признание и положительные новости.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Девам придется много работать, но именно сейчас вы формируете основу для будущих достижений.
Весы — Справедливость
Весам придется столкнуться с последствиями своих предыдущих решений. Пора честно оценить ситуацию.
Скорпион — Смерть
Скорпионам неделя приносит мощную трансформацию. Старый этап завершается, даже если изменения кажутся резкими.
Стрелец — Колесо Фортуны
Стрельцам карты обещают неожиданные изменения, которые в конце концов откроют новые возможности и перспективы.
Козерог — Четверка Пентаклей
Козерогам следует пересмотреть свое отношение к контролю и страху потерять стабильность.
Водолей — Звезда
Водолеям неделя приносит вдохновение, новые перспективы и шанс наконец-то реализовать давнюю идею.
Рыбы — Туз Кубков
Рыбам выпадает очень эмоционально сильная неделя. Возможны новые чувства, важные знакомства или приятное обновление в личной жизни.
Топ-3 знаков, которым больше всего повезет на этой неделе
Львы, Водолеи и Тельцы могут получить больше положительных новостей, новых возможностей и результатов своего труда.
Кому следует быть особенно внимательными
Близнецам, Скорпионам и Козерогам следует не противиться изменениям и избегать решений, продиктованных страхом.
Что стоит делать на этой неделе
завершать старые дела;
отказываться от того, что выматывает;
строить долгосрочные планы;
честно оценивать собственные ресурсы;
быть открытыми для перемен.
Чего лучше избегать
конфликтов из-за контроля;
возвращения к старым токсичным сценариям;
финансовых рисков без анализа;
страха перед новыми этапами жизни
Общий прогноз на неделю
Неделя 22-28 июня 2026 года станет периодом важных завершений и перехода в новый цикл. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут понять, что изменения уже начались, даже если внешне это еще незаметно.
Главный урок этой недели — не держаться за старое только по привычке. Именно отпуская прошлое, вы создаете место для будущего.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.