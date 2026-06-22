Таропрогноз на неделю 22–28 июня 2026 года: кому Вселенная дает шанс изменить жизнь, а кому пора поставить точку

Карты Таро / © ТСН.ua

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Последняя полная неделя июня будет проходить под энергией завершения, переоценки и постепенного перехода к новому этапу. Карты Таро указывают: многие события этого периода станут логичным следствием решений, которые вы принимали раньше.

Это неделя, когда станет понятно, какие планы работают, а от чего уже пора отказаться. Некоторым знакам зодиака придется принимать непростые решения, но они откроют новые перспективы.

Таропрогноз на неделю 22-28 июня 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Император

Овнам неделя приносит контроль над ситуацией, лидерство и возможность наконец-то укрепить свои позиции в важном деле.

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Телец — Девятка Пентаклей

Тельцам выпадает стабильная и продуктивная неделя. Вы сможете увидеть результат усилий, вложенных ранее.

Близнецы — Башня

Близнецам придется столкнуться с резкими переменами. Что-то, что долго казалось стабильным, может внезапно завершиться или трансформироваться.

Рак — Королева Кубков

Ракам неделя приносит глубокие эмоции, важные разговоры и необходимость доверять своей интуиции.

Лев — Солнце

Львам выпадает одна из сильнейших недель июня. Карта Солнца обещает успех, признание и положительные новости.

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Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам придется много работать, но именно сейчас вы формируете основу для будущих достижений.

Весы — Справедливость

Весам придется столкнуться с последствиями своих предыдущих решений. Пора честно оценить ситуацию.

Скорпион — Смерть

Скорпионам неделя приносит мощную трансформацию. Старый этап завершается, даже если изменения кажутся резкими.

Стрелец — Колесо Фортуны

Стрельцам карты обещают неожиданные изменения, которые в конце концов откроют новые возможности и перспективы.

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Козерог — Четверка Пентаклей

Козерогам следует пересмотреть свое отношение к контролю и страху потерять стабильность.

Водолей — Звезда

Водолеям неделя приносит вдохновение, новые перспективы и шанс наконец-то реализовать давнюю идею.

Рыбы — Туз Кубков

Рыбам выпадает очень эмоционально сильная неделя. Возможны новые чувства, важные знакомства или приятное обновление в личной жизни.

Топ-3 знаков, которым больше всего повезет на этой неделе

Львы, Водолеи и Тельцы могут получить больше положительных новостей, новых возможностей и результатов своего труда.

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Кому следует быть особенно внимательными

Близнецам, Скорпионам и Козерогам следует не противиться изменениям и избегать решений, продиктованных страхом.

Что стоит делать на этой неделе

завершать старые дела;

отказываться от того, что выматывает;

строить долгосрочные планы;

честно оценивать собственные ресурсы;

быть открытыми для перемен.

Чего лучше избегать

конфликтов из-за контроля;

возвращения к старым токсичным сценариям;

финансовых рисков без анализа;

страха перед новыми этапами жизни

Общий прогноз на неделю

Неделя 22-28 июня 2026 года станет периодом важных завершений и перехода в новый цикл. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут понять, что изменения уже начались, даже если внешне это еще незаметно.

Главный урок этой недели — не держаться за старое только по привычке. Именно отпуская прошлое, вы создаете место для будущего.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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