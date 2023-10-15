Битва за Авдеевку: сколько людей еще остается в городе

На сегодняшнее утро в Авдеевке остаются 1618 человек.

На фоне обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области и наступления россиян в городе все еще остаются 1618 человек.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш, передает "Радио Свобода".

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"По состоянию на сегодняшнее утро (15 октября. – Ред.) в городе остаются 1618 человек. Была запланирована эвакуация, но пока не знаю, удалось ли ее организовать. Пока не было отчета.

Вчера удалось вывезти двух человек, днем раньше – одного человека. Через неделю вывезли 19 человек, а на прошлой неделе 11. То есть понемногу люди уезжают", – сказал Барабаш.

По его словам, несмотря на уменьшение интенсивности российского наступления, Авдеевку все равно круглосуточно обстреливают.

"Сегодня шестые сутки (от активизации российских наступательных действий. – Ред.). Со вчера градус спадает – не намного, но ощутимо. На мой взгляд, на 15% у них меньше штурмовых действий и меньшая интенсивность обстрелов. Но все равно проводят круглосуточно, есть стрелковые бои", – подытожил начальник городской военной администрации.

Обострение у Авдеевки

Напомним, что 10 октября оккпанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также заявил, что Кремль установил оккупантам новую дату выхода на административные границы Донецкой области – это 31 декабря.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ответил, может ли стать Авдеевка вторым Бахмутом.

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