Битва за Авдіївку: скільки людей ще залишається у місті

Станом на сьогоднішній ранок в Авдіївці залишаються 1618 людей.

На тлі загострення ситуації в Авдіївці Донецької області і наступу росіян у місті все ще залишаються 1618 осіб.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає "Радіо Свобода".

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"Станом на сьогоднішній ранок (15 жовтня. – Ред.) у місті залишаються 1618 людей. Була запланована евакуація, але поки не знаю, чи вдалося її організувати. Ще не було звіту.

Вчора вдалося вивезти двох людей, днем раніше – одну людину. За тиждень вивезли 19 людей, а попереднього тижня 11. Тобто потрохи люди виїжджають", – сказав Барабаш.

За його словами, попри зменшення інтенсивності російського наступу Авдіївку все одно цілодобово обстрілюють.

"Сьогодні шоста доба (від активізації російських наступальних дій. – Ред.). Від учора градус спадає – не набагато, але відчутно. На мій погляд, на 15 % у них менше штурмових дій і менша інтенсивність обстрілів. Але все одно гатять цілодобово, є стрілецькі бої", – підсумував начальник міської військової адміністрації.

Загострення біля Авдіївки

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш також заявив, що Кремль встановив окупантам нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов відповів, чи може стати Авдіївка другим Бахмутом.

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