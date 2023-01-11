Битва за Бахмут: эксперт назвал благоприятные для ВСУ факторы

Военный эксперт Олег Жданов назвал ситуацию с обороной Бахмута Донецкой области, который уже более полугода пытаются захватить российские оккупанты, тяжелой, но более или менее стабильной, отметив те факторы, которые способствуют Силам обороны.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, даже сам рельеф местности ставит перед российскими войсками очень большие сложности и помогает украинским военным защищать город. Кроме того, Бахмут по территории значительно больше, чем соседний Соледар, на котором теперь сконцентрировались оккупанты.

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По мнению Жданова, даже захват российскими войсками Соледара создаст лишь угрозу попыток окружения Бахмута, а не само окружение.

"Они могут сделать уступ в нашей обороне, двигаясь по направлению к Славянску. Но у нас есть выстроенный рубеж обороны на Донецком канале. Через канал техника точно не пройдет, и по воде в пешем порядке особо не будешь наступать. Если они смогут взять Соледар, из Бахмута мы можем наносить фланговые удары, окружая российскую группировку в Соледаре", – предположил эксперт.

Возможная потеря Соледара, по словам Жданова, не дает явных преимуществ оккупационной армии. Удержание города будет означать сохранение линии фронта и разрушение политических планов Пригожина и Кадырова, который в последнее время залег на дно, понимая, что в случае неудачи в Соледаре все "заслуги" перед Путиным могут обрушиться в один момент.

В то же время концентрация усилий оккупантов на Соледаре привела к тому, что под Бахмутом давление российских войск значительно снизилось.

"Часть артиллерии отошла под Соледар, количество налетов уменьшилось. Там [под Бахмутом] ситуация тяжелая, но более или менее стабильная", — отметил эксперт.

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