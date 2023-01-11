Битва за Бахмут: эксперт назвал благоприятные для ВСУ факторы

Даже рельеф местности возле Бахмута помогает защищать город Силам обороны Украины.
Военный эксперт Олег Жданов назвал ситуацию с обороной Бахмута Донецкой области, который уже более полугода пытаются захватить российские оккупанты, тяжелой, но более или менее стабильной, отметив те факторы, которые способствуют Силам обороны.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
По его словам, даже сам рельеф местности ставит перед российскими войсками очень большие сложности и помогает украинским военным защищать город. Кроме того, Бахмут по территории значительно больше, чем соседний Соледар, на котором теперь сконцентрировались оккупанты.
По мнению Жданова, даже захват российскими войсками Соледара создаст лишь угрозу попыток окружения Бахмута, а не само окружение.
"Они могут сделать уступ в нашей обороне, двигаясь по направлению к Славянску. Но у нас есть выстроенный рубеж обороны на Донецком канале. Через канал техника точно не пройдет, и по воде в пешем порядке особо не будешь наступать. Если они смогут взять Соледар, из Бахмута мы можем наносить фланговые удары, окружая российскую группировку в Соледаре", – предположил эксперт.
Возможная потеря Соледара, по словам Жданова, не дает явных преимуществ оккупационной армии. Удержание города будет означать сохранение линии фронта и разрушение политических планов Пригожина и Кадырова, который в последнее время залег на дно, понимая, что в случае неудачи в Соледаре все "заслуги" перед Путиным могут обрушиться в один момент.
В то же время концентрация усилий оккупантов на Соледаре привела к тому, что под Бахмутом давление российских войск значительно снизилось.
"Часть артиллерии отошла под Соледар, количество налетов уменьшилось. Там [под Бахмутом] ситуация тяжелая, но более или менее стабильная", — отметил эксперт.
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