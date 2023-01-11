Битва за Бахмут: експерт назвав сприятливі для ЗСУ фактори

Навіть рельєф місцевості біля Бахмута допомагає захищати місто Силам оборони України.
Військовий експерт Олег Жданов назвав ситуацію з обороною Бахмута Донецької області, який уже понад півроку намагаються захопити російські окупанти, важкою, але більш-менш стабільною, відзначивши ті фактори, які сприяють Силам оборони.
Про це він говорив в інтерв’ю ТСН.ua.
За його словами, навіть сам рельєф місцевості ставить перед російськими військами дуже великі складнощі і допомагає українським військовим обороняти місто. Окрім того, Бахмут за територією значно більший, ніж сусідній Соледар, на якому тепер сконцентрувалися окупанти.
На думку Жданова, навіть захоплення російськими військами Соледара створить лише загрозу спроб оточення Бахмута, а не саме оточення.
"Вони можуть зробити уступ у нашій обороні, рухаючись у напрямку Словянська. Але в нас є вибудуваний рубіж оборони на Донецькому каналі. Через канал техніка точно не пройде, і по воді в пішому порядку особливо не будеш наступати. Якщо вони спроможуться взяти Соледар, з Бахмута ми можемо наносити флангові удари, оточуючи російське угруповання в Соледарі", - припустив експерт.
Можлива втрата Соледара, за словами Жданова, не дає явних переваг окупаційній армії. Утримання міста означатиме збереження лінії фронту зберігається і руйнування політичних планів Пригожина та Кадирова, який останнім часом заліг на дно, розуміючи, що у разі невдачі в Соледарі всі "заслуги" перед Путіним можуть обвалитися в один момент.
Водночас концентрація зусиль окупантів на Соледарі призвела до того, що під Бахмутом натиск російських військ значно знизився.
"Частина артилерії відійшла під Соледар, кількість нальотів зменшилася. Там [під Бахмутом] ситуація важка, але більш-менш стабільна", - зауважив експерт.
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