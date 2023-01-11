Битва за Бахмут: експерт назвав сприятливі для ЗСУ фактори

Військовий експерт Олег Жданов назвав ситуацію з обороною Бахмута Донецької області, який уже понад півроку намагаються захопити російські окупанти, важкою, але більш-менш стабільною, відзначивши ті фактори, які сприяють Силам оборони.

Про це він говорив в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, навіть сам рельєф місцевості ставить перед російськими військами дуже великі складнощі і допомагає українським військовим обороняти місто. Окрім того, Бахмут за територією значно більший, ніж сусідній Соледар, на якому тепер сконцентрувалися окупанти.

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На думку Жданова, навіть захоплення російськими військами Соледара створить лише загрозу спроб оточення Бахмута, а не саме оточення.

"Вони можуть зробити уступ у нашій обороні, рухаючись у напрямку Словянська. Але в нас є вибудуваний рубіж оборони на Донецькому каналі. Через канал техніка точно не пройде, і по воді в пішому порядку особливо не будеш наступати. Якщо вони спроможуться взяти Соледар, з Бахмута ми можемо наносити флангові удари, оточуючи російське угруповання в Соледарі", - припустив експерт.

Можлива втрата Соледара, за словами Жданова, не дає явних переваг окупаційній армії. Утримання міста означатиме збереження лінії фронту зберігається і руйнування політичних планів Пригожина та Кадирова, який останнім часом заліг на дно, розуміючи, що у разі невдачі в Соледарі всі "заслуги" перед Путіним можуть обвалитися в один момент.

Водночас концентрація зусиль окупантів на Соледарі призвела до того, що під Бахмутом натиск російських військ значно знизився.

"Частина артилерії відійшла під Соледар, кількість нальотів зменшилася. Там [під Бахмутом] ситуація важка, але більш-менш стабільна", - зауважив експерт.

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