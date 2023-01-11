Наступні 24 години будуть критичними для Соледара - український військовий про реальну ситуацію

Оборонець Соледара розповів, що росіяни хочуть оточити їх, щоб взяти у кільце.

Військовий, який обороняє Соледар, розповів, що ситуація у місті "дуже складна" і що "наступні 24 години будуть критичними".

Про це український захисник, який захотів залишитися анонімно з міркувань безпеки, повідомив для інформаційного агентства CNN.

"Тут важко, але ми живі більше, ніж будь-хто інший", — сказав у текстовому повідомленні солдат для американського ЗМІ.

Він також прокоментував інформацію, яку поширюють пропагандистські ЗМІ, посилаючись на керівника російської приватної військової компанії "Вагнер" Пригожина, про нібито "взяття" міста. Він закликав не вірити подібним заявам.

"Не вірте тому, що вони говорять. Ми тримаємося. Хоча практично самостійно. Без командирів. У ці дні для міста все буде визначено. Тому що ми - в пастці, вони хочуть нас оточити", – сказав він.

За його словами, росіяни глушили український зв'язок, що надзвичайно ускладнювало координацію. Військовий зазначив, що якщо найближчі українські підрозділи втримають позиції, його підрозділ зможе безпечно відступити.

Бої за Соледар на Бахмутському напрямку

Соледар Донецької області став новою мішенню ЗС РФ та найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Російські військові атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але українські військові зупинили їхнє просування.

За інформацією від Генштабу ЗСУ від 11 січня, Росія намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Путінські солдати проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючи взяти під контроль Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

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