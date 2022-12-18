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"Компромиссов и новых "Минсков" не будет": Подоляк про окончание войны

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
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"Компромиссов и новых "Минсков" не будет": Подоляк про окончание войны

Фото: Getty Images

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия должна проиграть и заплатить по счетам.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, как видит окончание полномасштабной войны России против Украины.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Подобный тип войны предусматривает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых "Минсков" в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, убраться из Украины, заплатить по счетам… Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость", — говорится. в сообщении.

Напомним, Подоляк объяснил, какое оружие необходимо Украине для победы в войне.

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Дата публикации
Просмотры
539
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