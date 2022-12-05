Макрон объяснил, почему продолжает общение с Путиным

Президент Франции считает, что финал войны России против Украины будет не на поле боя.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир должен продолжать открытый диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на продолжающуюся уже более девяти месяцев войну в Украине.

Об этом французский президент рассказал в интервью CBS News.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это самая худшая вещь, особенно для такого лидера", — заявил Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что не видит военного варианта завершения войны.

"Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – это переговоры", — сказал он.

Заявления Макрона о войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По его мнению, Путин, начавший войну, "ошибся".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк комментируя заявление Макрона, подчеркнул, что "цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской РФ.

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