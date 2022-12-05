Макрон пояснив, чому продовжує спілкування з Путіним

Президент Франції також вважає, що фінал війни Росії проти України буде не на полі бою.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що світ повинен продовжувати відкритий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, попри війну в Україні, яка триває вже понад дев'ять місяців.

Про це французький президент розповів у інтерв’ю CBS News.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція – це найгірша річ, особливо для такого лідера", - заявив Макрон.

Президент Франції також наголосив, що не бачить військового варіанту завершення війни.

"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення – це переговори", - сказав він.

Заяви Макрона про війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. На його думку, Путін, який почав війну, "помилився".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи заяву Макрона, наголосив, що "цивілізованому світу потрібні "гарантії безпеки" від варварських намірів постпутінської РФ.

Читайте також: