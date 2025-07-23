Почему украинцы не уходят на фронт: Сырский объяснил провал новой программы

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Украина пытается противостоять численно превосходящей армии России, которая в то же время предлагает новобранцам щедрые финансовые бонусы.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в комментарии The Washington Post.

Он признал, что обеспечение фронта новыми военными остается серьезным вызовом: "Все, что связано с мобилизацией, является очень конфиденциальной информацией". По его словам, Россия целенаправленно атакует украинские усилия по мобилизации как пропагандой, так и ударами по центрам набора.

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Несмотря на то, что обязательный призыв охватывает только мужчин от 25 до 60 лет, Украина запустила пилотную программу привлечения молодежи 18–24 лет на контрактную службу сроком на один год. Новобранцам предлагают существенные денежные выплаты и разрешение на выезд за границу, однако, по словам Сырского, программа пока не пользуется высоким спросом.

Главком отметил, что последний опрос показал, что для более половины потенциальных кандидатов главная мотивация - это деньги.

"Если их увеличить, будет больше заявителей", - сказал он, отметив, что у России есть ресурсы, чтобы значительно больше платить своим контрактникам.

Кроме того, Александр Сырский рассказал, могут ли новые партии оружия спасти жизнь украинцев.

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