Пригожин соврал о выходе из Бахмута и снарядном голоде у наемников — Politico

Шантаж Пригожина о выходе из Бахмута сработал.

ЧВК "Вагнер" продолжает удерживать значительную часть Бахмута. Нет никаких признаков того, что наемники собираются покидать город.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

Журналисты пишут, что, несмотря на заявления Евгения Пригожина, его наемники по-прежнему обладают значительными запасами боеприпасов и сохраняют контроль над не менее 85% Бахмута.

Кроме того, "вагнеровцам" на помощь могут прийти чеченские формирования.

"Мы не собираемся комментировать театральность Пригожина или происходящее с ним и российским военным руководством политическое позерство", — заявил журналистам анонимный представитель Совета национальной безопасности США.

Он также отметил, что Пригожин обращался со своими наемниками как с "пушечным мясом", бросая их в самоубийственные атаки. Все это он делал для реализации своих политических амбиций.

Однако источники заявили, что слова Пригожина о нехватке боеприпасов и выводе "вагнеровцев" из Бахмута могут быть направлены на то, чтобы вызвать реакцию внутри оборонительного аппарата Москвы – заставить Кремль отправить дополнительное вооружение.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов в ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ – министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ.

Впоследствии Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". По его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

"Мне, как и каждому небезразличному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", — написал Кадыров.

По последним данным аналитиков, россияне уже не могут отбивать контратаки в Бахмуте.

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