В Днепропетровской области раздался взрыв

Также взрывы были слышны в Одессе.

В Днепропетровской области силы во время тревоги, которая по состоянию на 11:05 продолжается, ПВО сбили российский беспилотник.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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По его словам, силы противовоздушной обороны работали в Днепровском районе.

"ПВО. Наши отработали в Днепровском районе. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник. Спасибо за защиту!", — написал он.

Стоит добавить, что около 10 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в частности, в Днепропетровской области. На сегодня тревога продолжается.

Перед этим командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, во время тревоги в Одессе снова раздались взрывы. По данным ВС, РФ запустила ракету.

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