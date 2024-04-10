В Днепропетровской области раздался взрыв

Также взрывы были слышны в Одессе.
В Днепропетровской области силы во время тревоги, которая по состоянию на 11:05 продолжается, ПВО сбили российский беспилотник.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, силы противовоздушной обороны работали в Днепровском районе.
"ПВО. Наши отработали в Днепровском районе. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник. Спасибо за защиту!", — написал он.
Стоит добавить, что около 10 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в частности, в Днепропетровской области. На сегодня тревога продолжается.
Перед этим командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Напомним, во время тревоги в Одессе снова раздались взрывы. По данным ВС, РФ запустила ракету.
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