В Николаеве произошло масштабное отключение света

В среду, 10 апреля, в Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Все районы города остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго".

"Имеем масштабное аварийное отключение. Где нет света, то не по почасовым графикам", — говорится в сообщении.

В "Николаевоблэнерго" подчеркивают, что уже работают над питанием потребителей.