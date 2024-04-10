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В Николаеве произошло масштабное отключение света

В Николаеве произошло масштабное отключение света

Электроэнергия. / Фото: Associated Press

Энергетики работают над питанием абонентов.

В среду, 10 апреля, в Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Все районы города остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго".

"Имеем масштабное аварийное отключение. Где нет света, то не по почасовым графикам", — говорится в сообщении.

В "Николаевоблэнерго" подчеркивают, что уже работают над питанием потребителей.

Как сообщалось, армия РФ атаковала дронами Николаевскую область. Произошло попадание объекта энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Были введены аварийные отключения, но затем свет вернули.

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