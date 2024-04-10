В Николаеве произошло масштабное отключение света

Энергетики работают над питанием абонентов.
В среду, 10 апреля, в Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Все районы города остались без света.
Об этом сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго".
"Имеем масштабное аварийное отключение. Где нет света, то не по почасовым графикам", — говорится в сообщении.
В "Николаевоблэнерго" подчеркивают, что уже работают над питанием потребителей.
Как сообщалось, армия РФ атаковала дронами Николаевскую область. Произошло попадание объекта энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Были введены аварийные отключения, но затем свет вернули.
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