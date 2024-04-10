На Дніпропетровщині пролунав вибух

Також вибухи було чути в Одесі.

У Дніпропетровській області сили під час тривоги, яка станом на 11:05 досі триває, ППО збили російський безпілотник.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, сили протиповітряної оборони працювали у Дніпровському районі.

"ППО. Наші відпрацювали у Дніпровському районі. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник. Дякую за захист!", - написав він.

Варто додати, що близько 10 години у низці областей була оголошена повітряна тривога, зокрема у Дніпропетровській області. Станом на зараз тривога триває.

Перед цим командування Повітряних сил попереджало про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, під час тривоги в Одесі знову пролунали вибухи. За даними ПС, РФ запустила ракету.

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