"В итоге россияне убегут": эксперт об уходе "вагнеровцев" из Бахмута

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что 25 мая начал выводить своих наемников из Бахмута и передает позиции регулярной российской армии. Украинские военные сообщают, что Вагнер должен обеспечить для регулярной армии безопасное мероприятие в город, но эта задача не была выполнена. Украинские Силы обороны заняли часть высот по флангам и теперь оккупанты под огнем. Врагу точно не удастся удержать город.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он прокомментировал: Нет, безусловно, они не смогут удержать город. Но самый интересный вопрос – когда они будут из него убегать. Потому что сейчас мы можем наблюдать, как у россиян действительно сыпятся фланги”.

Эксперт отметил, что Силы обороны Украины уже контролируют большинство господствующих высот: “Остались исключительно второстепенные высоты. Но господствующие высоты именно по силам обороны Украины. Фактически находящийся в низине Бахмут сейчас как на ладони — он полностью сейчас открывается украинским военным, что позволяет вести достаточно эффективный огонь по россиянам, которые сейчас совершают очень интересные ротационные действия”.

Военный обозреватель прокомментировал, что среди таких действий — якобы ППК "Вагнер" выходят, а 31-я ДШБ заходит в город: "Кстати, не успела эта 31-я ДШБ зайти в Бахмут, как сразу получила от украинской артиллерии сюрприз".

У эксперта есть сомнения относительно того, будет ли ПИК "Вагнер" полностью выведен из города. Он объяснил: “Мне кажется, что частично они все же покинут свои подразделения, потому что заменить полностью такую группу из почти 4 тысяч голов очень сложно. Могут вывести тысячу-полторы, но не в таком количестве”.

Александр Коваленко предположил, что Пригожин симитирует этот выход, вернется в Россию и начнет уже там свою политическую карьеру, безусловно, с критикой Шойгу и Герасимова в качестве главного акцента.

В то же время Силы обороны Украины продолжат давить по флангам, постепенно освобождать территории, считает эксперт. “Это мы будем видеть в ближайшее время, но мне кажется, что постепенно принимая именно Бахмут в окружение, это заставит россиян бежать из города. Таким образом Бахмут будет уволен», — подытожил он.

Напомним, представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович сообщил, что украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута.

Нацгвардейцы в Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления вражеской живой силы и техники. Также защитники уничтожают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы окупантов.

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