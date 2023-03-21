В Одессе гремят взрывы: у Зеленского призвали не игнорировать тревоги

Оставайтесь в укрытиях или используйте правило двух стенок до момента отмены тревоги.

В Одессе слышны звуки взрывов вечером 21 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного", – говорится в коротком заявлении.

Отметим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги.

Позже "Суспильне" со ссылкой на местных жителей сообщило о запахе дыма и гари в одном из районов Одессы.

Напомним, 21 марта днем взрывы во время тревоги раздавались и в Запорожье.

Добавим, что в этот же день российские оккупанты обстреляли Часов Яр на Донетчине, разрушив часть многоэтажного дома.

Новости ТСН 17:00 за 21 марта 2023 года | Новости Украины

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