В Одессе гремят взрывы: у Зеленского призвали не игнорировать тревоги

Оставайтесь в укрытиях или используйте правило двух стенок до момента отмены тревоги.
В Одессе слышны звуки взрывов вечером 21 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспильне".
"В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного", – говорится в коротком заявлении.
Отметим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги.
Позже "Суспильне" со ссылкой на местных жителей сообщило о запахе дыма и гари в одном из районов Одессы.
Напомним, 21 марта днем взрывы во время тревоги раздавались и в Запорожье.
Добавим, что в этот же день российские оккупанты обстреляли Часов Яр на Донетчине, разрушив часть многоэтажного дома.
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