Жители Херсонщины могут эвакуироваться в Кривой Рог — ОВА

Администрация поможет с эвакуацией жителям временно оккупированных населенных пунктов Херсона.

Жители Херсонщины в воскресенье, 24 февраля, могут выехать в Кривой Рог.

Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что ситуация в Кривом Роге и регионе стабильная и контролируемая. В городе продолжают укреплять внешний периметр обороны.

"Враг начал выпускать самоходом жителей оккупированной части Херсонской области со стороны Высокополья и Давыдова Брода. Со стороны Давыдова Брода идет преимущественно транспорт. Тех людей, которые идут пешком с той стороны, мы везем в Кривой Рог и помогаем им. Тех, кто идет со стороны Высокопольея мы из Зеленодольска вывозим автомобилями скорой помощи, кому это необходимо, и коммунальными автобусами", – говорится в сообщении.

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24 апреля, в Зеленодольске с восьми утра будут стоять машины "скорой" с врачами для оказания медицинской помощи тем, кому она необходима. Установлена большая палатка спасателей для обогрева людей и питания.

Также оттуда будут отправляться большие коммунальные автобусы на Кривой Рог, потому что многие выходят пешком с детьми. Автобусы будут ехать в "Народный дом", где организован Центр работы с беженцами на улице Криворожстали, 52. Там людям будут выдавать продукты и средства гигиены. В "Народном доме" организован медпункт, комната матери и ребенка, кабинет психолога.

Для тех, кто планирует переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, будет организован ночлег. Для тех, кто планирует остаться дольше, подготовлено расселение в школах, садах, терцентрах, общежитиях. Также есть варианты расселиться в квартирах криворожцев, которым государство за это компенсирует расходы на коммуналку.

Напомним, ВСУ уничтожили командный пункт в Херсонской области, в котором находились 50 офицеров РФ.

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