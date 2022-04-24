Слава Каминская рассказала о трагедиях, произошедших в ее семье на Пасху

Слава Каминская рассказала о трагедиях, произошедших в ее семье на Пасху

Украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками, что для нее Пасха – грустный праздник.

На странице в Instagram артистка оставила печальный пост, в котором рассказала, что два года назад у ее отца произошел инсульт, после чего обнаружили онкологию.

"Это был светлый праздник Пасхи. Через год, после операций, восстановления и огромного желания жить, инсульт произошел снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасхи. Вскоре папы не стало", — рассказала Каминская.

Также Слава отметила, что в этом году праздник сопровождается еще одной ужасной новостью – как известно, накануне Пасхи российские оккупанты обстреляли родной город Каминской – Одессу:

"Для меня Одесса – это мой отец. Я всегда гордилась тем, что я одесситка, своей одесской манерой выражать свои мысли и быть не такой, как все. Прошел еще год и мразь начала бомбить мою Одессу накануне Пасхи. С*ка. Дайте нам покой! Не хотим мы к вам! У вас же ничего святого! Ничего! Ненавижу", — написала Слава.

Напомним, что накануне днем российские оккупанты обстреляли город Одесса ракетами. В результате вражеского ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

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