Дмитрий Комаров в Северодонецке стал свидетелем обстрелов города российскими оккупантами — видео

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров находится в одной из самых горячих точек Украины – в городе Северодонецк.

Комаров отправился на Восток Украины, чтобы показать, что после себя оставили российские оккупанты на нашей земле. В видео журналиста присутствуют огромные воронки возле школы во дворе жилого дома, сгоревшие машины. Почти каждый дом в городе был обстрелян.

Дмитрий показал обстрелянные дома с выбитыми окнами. Пока Комаров снимал, российские оккупанты снова открыли огонь по Северодонецку и взрывы слышны в видео журналиста:

"Они пытаются сделать здесь второй Мариуполь, людей почти не осталось. Дома опасно находиться, все дома обстреливаются. Вот еще девятиэтажка… Мы слышим приходы, это российская артиллерия гасит и постоянно мы слышим звуки", — говорит Комаров в видео.

Также он пообщался с жителями Донецкой и Луганской областей и поинтересовался их мнением по поводу того, как Путин "их спасает":

"Не надо нас спасать. Нас спасать не от кого. Мы здесь мирные жители. Живем здесь и жили, нас не надо спасать. Оставьте нас в покое и идите назад. Не надо нас убивать. Луганщина – это Украина. Была, есть и будет ", – говорят люди.

Жители Луганщины и Донбасса отметили, что их общий настрой, что "победа будет за нами, то есть за Украиной".

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