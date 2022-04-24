Жителі Херсонщини можуть евакуюватися до Кривого Рогу - ОВА

Адміністрація допоможе з евакуацією жителям тимчасово захоплених населених пунктів Херсонщини.

Мешканці Херсонщини у неділю, 24 лютого, можуть виїхати до Кривого Рогу.

Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він підкреслив, що ситуація в Кривому Розі і регіоні стабільна та контрольована. У місті продовжують укріплювати зовнішній периметр оборони.

"Ворог почав випускати самоходом жителів окупованої частини Херсонської області з боку Високопілля та Давидова Брода. З боку Давидова Брода йде переважно транспорт. Тих людей, які йдуть пішки з того боку, ми веземо до Кривого Рогу і допомагаємо їм. Тих, хто йде з боку Високопілля, ми із Зеленодольська вивозимо автомобілями "швидкої допомоги", кому це необхідно, та комунальними автобусами", – йдеться у повідомленні.

Також читайте ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області

24 квітня, у Зеленодольську з восьмої ранку стоятимуть машини "швидкої" з лікарями для надання медичної допомоги тим, кому вона необхідна. Встановлено великий намет рятувальників для обігріву людей та харчування.

Також звідти вирушатимуть великі комунальні автобуси на Кривий Ріг, бо багато хто виходить пішки з дітьми. Автобуси їхатимуть до "Народного дому", де організовано Центр роботи з біженцями на вулиці Криворіжсталі, 52. Там людям будуть видавати продукти та засоби гігієни. У "Народному домі" організовано медпункт, кімната матері та дитини, кабінет психолога.

Для тих, хто планує переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, буде організовано ночівлю. Для тих, хто планує залишитися довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах, гуртожитках. Також є варіанти розселитися у квартирах криворіжців, яким держава за це компенсує витрати за комуналку.

Нагадаємо, ЗСУ знищили командний пункт на Херсонщині, в якому перебували 50 офіцерів РФ.

Читайте також: