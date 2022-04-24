ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області

ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області

У Херсонській області загарбники активізувалися напередодні псевдореферендуму, однак втратили позиції.

Підрозділи ЗСУ взяли під контроль з позицій спостережних постів вісім населених пунктів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

"На Херсонщині, напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися.Спроби штурмувати в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Підрозділи ЗСУ відбили атаку противника", - йдеться в повідомленні.

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Також українські військові розбили російські підрозділи, які скопичилися в районі Киселівки з метою подальшого наступу на Посад-Покровське. Зазнавши значних втрат, війська РФ відійшли у бік Чорнобаївки.

За даними ОК "Південь", загальні втрати противника складають 74 російських військових, 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.

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Раніше стало відомо, що українські військові ліквідували взвод окупантів, які обстрілювали їхні позиції у Херсонській області.

Російські окупанти почали примусово "мобілізувати" чоловіків на тимчасово захопленій території Херсонської області, щоб потім кинути їх на війну проти співгромадян.

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