ЗСУ знищили вогневий взвод окупантів на Херсонщині

Українські військові ліквідували взвод окупантів, які обстрілювали їхні позиції у Херсонській області.

У Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України відправився в пекло.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"22 квітня цього року під час ведення бойових дій на території Херсонської області було знищено вогневий взвод на 152-мм гаубицях 2А65 “Мста-Б” зі складу БТГр 8 артилерійського полку (в/ч 87714, Перевальне, Крим) 22 армійського корпусу. Втрати особового складу: близько 7 загиблих, понад 10 поранених", - повідомляє журналіст.

Нагадаємо, що окупанти підтягли до кордону "Іскандери" та наводять понтонні переправи. За наявними даними, пускові установки розгорнули за 60 км від державного кордону України.

Також ми повідомляли, що вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах.

Спершу повідомлялося про загибель п’яти людей, з яких 1 тримісячна дитина, постраждали 18 людей.