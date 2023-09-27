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NANO 100: на АЗК SOCAR Новости компаний

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NANO 100: на АЗК SOCAR

С сентября компания SOCAR в сети своих АЗК начала продажи бензина NANO 100. Это инновационное топливо, отвечающее самым высоким ожиданиям автовладельцев. Оно имеет улучшенные характеристики, соответствует всем стандартам качества и может использоваться во всех бензиновых автомобилях.

Производитель - всемирно известная компания Warter Fuels, которая является ведущим дистрибьютором авиационного, гоночного и алкилатного топлива. Его поставки осуществляются более чем в 120 стран мира.

Основные преимущества NANO 100:

  • Защита двигателя от износа;
  • Улучшение рабочих характеристик двигателей всех типов;
  • Легкость хода автомобиля;
  • Уменьшение рисков для окружающей среды;
  • Покрытие топливной системы двигателя защитной пленкой;
  • Предотвращение появления коррозии в топливном баке и системе подачи топлива;
  • Поддержание топливных инжекторов в идеальной чистоте;
  • Уменьшение вероятности отказа двигателя;
  • Сокращение расхода топлива.

Дополнительным преимуществом бензина NANO 100 является присадка BASF 3820, которую на украинском рынке использует только SOCAR. Ее применение - это максимальная забота о двигателе, улучшение его эксплуатационных свойств, а также возможность создавать экологически чистое топливо, без вреда окружающей среде.

Дата публикации
Просмотры
77
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