NANO 100: на АЗК SOCAR

С сентября компания SOCAR в сети своих АЗК начала продажи бензина NANO 100. Это инновационное топливо, отвечающее самым высоким ожиданиям автовладельцев. Оно имеет улучшенные характеристики, соответствует всем стандартам качества и может использоваться во всех бензиновых автомобилях.

Производитель - всемирно известная компания Warter Fuels, которая является ведущим дистрибьютором авиационного, гоночного и алкилатного топлива. Его поставки осуществляются более чем в 120 стран мира.

Основные преимущества NANO 100:

Защита двигателя от износа;

Улучшение рабочих характеристик двигателей всех типов;

Легкость хода автомобиля;

Уменьшение рисков для окружающей среды;

Покрытие топливной системы двигателя защитной пленкой;

Предотвращение появления коррозии в топливном баке и системе подачи топлива;

Поддержание топливных инжекторов в идеальной чистоте;

Уменьшение вероятности отказа двигателя;

Сокращение расхода топлива.

Дополнительным преимуществом бензина NANO 100 является присадка BASF 3820, которую на украинском рынке использует только SOCAR. Ее применение - это максимальная забота о двигателе, улучшение его эксплуатационных свойств, а также возможность создавать экологически чистое топливо, без вреда окружающей среде.