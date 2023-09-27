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NANO 100: на АЗК SOCAR Новини компаній

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NANO 100: на АЗК SOCAR

З вересня компанія SOCAR у мережі своїх АЗК почала продаж бензину NANO 100. Це інноваційне пальне, що відповідає найвищим очікуванням автовласників. Воно має покращені характеристики, відповідає всім стандартам якості та може використовуватися у всіх бензинових автомобілях.

Виробник – всесвітньо відома компанія Warter Fuels, яка є провідним дистриб'ютором авіаційного, гоночного та алкілатного пального. Його постачання здійснюються більш ніж у 120 країн світу.

Основні переваги NANO 100:

  • Захист двигуна від зношування;
  • Покращення робочих характеристик двигунів усіх типів;
  • Легкість ходу автомобіля;
  • Зменшення ризиків для довкілля;
  • Покриття паливної системи двигуна захисною плівкою;
  • Запобігання появі корозії в паливному баку та системі подачі пального;
  • Підтримка паливних інжекторів у ідеальній чистоті;
  • Зменшення ймовірності відмови двигуна;
  • Скорочення витрат пального.

Додатковою перевагою бензину NANO 100 є присадка BASF 3820, яку на українському ринку використовує лише SOCAR. Її застосування – це максимальна турбота про двигун, покращення його експлуатаційних властивостей, а також можливість створювати екологічно чисте пальне, без шкоди навколишньому середовищу.

Дата публікації
Перегляди
39
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