NANO 100: на АЗК SOCAR

З вересня компанія SOCAR у мережі своїх АЗК почала продаж бензину NANO 100. Це інноваційне пальне, що відповідає найвищим очікуванням автовласників. Воно має покращені характеристики, відповідає всім стандартам якості та може використовуватися у всіх бензинових автомобілях.
Виробник – всесвітньо відома компанія Warter Fuels, яка є провідним дистриб'ютором авіаційного, гоночного та алкілатного пального. Його постачання здійснюються більш ніж у 120 країн світу.
Основні переваги NANO 100:
- Захист двигуна від зношування;
- Покращення робочих характеристик двигунів усіх типів;
- Легкість ходу автомобіля;
- Зменшення ризиків для довкілля;
- Покриття паливної системи двигуна захисною плівкою;
- Запобігання появі корозії в паливному баку та системі подачі пального;
- Підтримка паливних інжекторів у ідеальній чистоті;
- Зменшення ймовірності відмови двигуна;
- Скорочення витрат пального.
Додатковою перевагою бензину NANO 100 є присадка BASF 3820, яку на українському ринку використовує лише SOCAR. Її застосування – це максимальна турбота про двигун, покращення його експлуатаційних властивостей, а також можливість створювати екологічно чисте пальне, без шкоди навколишньому середовищу.