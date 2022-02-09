Как защитить автомобиль от попадания воды в салон: лучшие советы водителям

Каждому автомобилисту важно знать, как можно избежать затопления автомобиля и что делать, если в салон все-таки попала вода.

Однажды может случиться так, что, выйдя на парковку, вы увидите, что на месте вашей любимой красавицы стоит машина-утопленник. Чтобы свести риск подобного ЧП к минимуму, не поленитесь принять профилактические меры.

ТСН.Авто предлагает вас лучшие советы, как бороться с такой проблемой.

Единственное, на что придется потратить время – это поездка на фирменную СТО, мастера которой покажут вам водостоки, за чистотой которых нужно следить во избежание затопления салона машины. Обычно эти каналы или трубки расположены в задней части подкапотного пространства перед лобовым стеклом. Стоку воды через них могут препятствовать сухие листья, пух, засохшие насекомые, соцветия кустарников и деревьев, прочий мусор. Скопление воды в "неположенном" месте может привести к попаданию ее через систему вентиляции в салон.

У многих автомобилей нужно следить за чистотой сливных отверстий в нижней части дверей, порогов, силовых конструкций кузова. Если в указанных полостях соберется дождевая вода, затопление автомобиля может и не случится, но скопившаяся и не удаленная вовремя влага приведет к коррозии кузова. Как правило, большинство подобных отверстий можно прочистить простейшими подручными средствами – хотя бы спичкой, зубочисткой и т.п.

Иногда причиной того, что ваша машина стала утопленником, становится просто открытое окно или люк. Причины самые разные: элементарно забыли закрыть, баловались дети, не сработал доводчик охранной системы и т.п. Поэтому оставляя машину надолго, контролируйте состояние всех окон и люков.

Если все же случится, что затопление машины произошло, и вода в большом количестве попала в салон, нужно в обязательном порядке высушить все намокшие места. Иначе неизбежными будут все признаки машины-утопленника: плесень, затхлый запах, капризы салонного электрооборудования, коррозия пола. Последнее обстоятельство – особенно неприятно и дорого в устранении. Поэтому, для полного "осушения" придется демонтировать ковровое покрытие пола, потому что, машину нужно высушить. Сиденья и обивку дверей можно подсушить, оставив машину на солнце и открыв по возможности больше окон.

Если во время затопления автомобиля намокли некие части электрооборудования: низко расположенные переключатели, спрятанные под сиденьями и торпедо электронные блоки, электронная педаль газа и т.п., стоит обратиться к специалистам на СТО, даже если никаких отказов не произошло. Вода может спровоцировать в электроприборах и на их клеммах коррозию или окисление, которые дадут о себе знать только через некоторое время. А вовремя проведенная специалистами профилактика поможет этого избежать.

Напомним вам, как собственноручно вернуть салону авто прежний блеск.