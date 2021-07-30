Российский клуб Winstrike начал скаутинг игроков в CS:GO

Стартовал прием заявок для участия в проекте Winstrike Scouting для игроков в CS:GO.

Киберспортивная организация Winstrike объявила о запуске проекта Winstrike Scouting, в рамках которого талантливые игроки в CS:GO получат возможность присоединиться к профессиональной команде. Прием заявок стартовал 30 июля, он продлится две недели.

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К участию в проекте приглашены игроки от 16 лет с 10 уровнем на FACEIT. Чтобы подать заявку, необходимо выложить пост на странице во "ВКонтакте" с хэштегом #winstrike_scouting_by_ultragear. В нем нужно указать ФИО и имейл, добавить ссылку на профиль FACEIT, а также краткий рассказ о себе и фотографию.

Проект не завершится отбором заявок, дальше участников ждут другие испытания, направленные на то, чтобы оценить их уровень игры и командные навыки.

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