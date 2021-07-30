В Украине приведут в соответствие все границы, — Данилов

Заседание СНБО состоялось в Краматорске.
В Украине планируют привести в соответствие все границы.
Об этом во время выездного заседания в Донецкой области сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы с вами находимся в помещении пограничников в городе Краматорск. Это — такое символическое событие. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", — сказал Данилов.
Напомним, СНБО 30 июля собралась на выездное заседание в Донецкой области.
Также 30 июля президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Донецкую область, где состоялось выездное заседание СНБО.