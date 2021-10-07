Подарите Насте шанс на самостоятельные шаги

Десятки тысяч гривен в год нужны на реабилитации ребенка.

Настя родилась преждевременно и была в тяжелом состоянии, не дышала самостоятельно, следовательно, долго находилась в реанимации, а после перевода в отделение недоношенных у ребенка еще и произошло кровоизлияние в мозг.

«Это привело к образованию гидроцефалии. После чего ей провели операцию на головном мозге, установили шунтирующую систему. В 1 год и 8 месяцев произошла дисфункция, ребенок перенес еще одну операцию. Сейчас Настеньке такие диагнозы: шунтирующая гидроцефалия, спастический тетрапарез, дисплазия тазобедренных суставов, плоско-вальгусные стопы», - рассказывает мама девочки.

Все это приводит к тому, что Настя отстает в развитии от своих сверстников, однако усиленная реабилитация дает ребенку шанс на восстановление и развитие, она уже научились держать голову, переворачиваться, сидеть, пытается ползать, умеет считать.

«Это для нас уже весомые результаты, но для того, чтобы ребенок смог полноценно самостоятельно развиваться, надо не останавливаться на достигнутом. Для того, чтобы поднять ребенка на ноги, необходимо приложить огромных физических усилий и материальных затрат. Один курс реабилитации Настеньки стоит десятки тысяч гривень, в год нужно 3-4 раза. Поэтому мы просим вашей помощи, самим нам не справиться. Пожалуйста, помогите нашей дочери научиться ходить самостоятельно. Каждая реабилитация - это шаг вперед. Я как мать конечно же хочу видеть своего ребенка здоровым и счастливым, который бегает своими ножками. Однако самостоятельно оплачивать дорогостоящие реабилитации мы не в силах, поэтому мы обращаемся к вам, может найдутся люди с добрым сердцем, которые помогут нам поставить нашу малышку на ноги. Пожалуйста, помогите нашей дочери научиться ходить самостоятельно», - просит мама Насти.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

Номер счета 5168742724390673

Корнева Марина

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