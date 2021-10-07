Подаруйте Насті шанс на самостійні кроки

Десятки тисяч гривень на рік потрібні на реабілітації дитини

Настя народилася передчасно і була у важкому стані – не дихала самостійно, тому довго перебувала у реанімації, а після переведення до відділення недоношених у дитини ще й стався крововилив у мозок.

«Це призвело до утворення гідроцефалії. Після чого їй провели операцію на головному мозку, встановили шунтувальну систему. В 1 рік і 8 місяців сталася дисфункція, дитина перенесла ще одну операцію. У Настусі діагнози звучали: шунтувальна гідроцефалія, спастичний тетрапарез, дисплазія тазостегнових суглобів, плоско-вальгусні стопи», - розповідає мама дівчинки.

Все це призводить до того, що Настя відстає в розвитку від своїх однолітків, однак посилена реабілітація дає дитині шанс на відновлення і розвиток, вона вже навчилися тримати голову, перевертатися, сидіти, намагається повзати, вміє рахувати.

«Це для нас вже вагомі результати, але для того, щоб дитина змогла повноцінно самостійно розвиватися, потрібно не зупинятися на досягнутому. Для того, щоб підняти дитину, на ноги необхідно докласти величезних фізичних зусиль і матеріальних витрат. Один курс реабілітації для Настусі коштує десятки тисяч гривень, на рік потрібно 3-4 рази. Тому ми просимо вашої допомоги, самим нам не впоратися. Будь ласка, допоможіть нашій дочці навчитися ходити самостійно. Кожна реабілітація - це крок вперед. Я як мати звичайно ж хочу бачити свою дитину здоровою і щасливою, який бігає своїми ніжками. Однак самостійно оплачувати дорогі реабілітації нам не до снаги, тому ми звертаємося до вас, може знайдуться люди з добрим серцем, які допоможуть нам поставити нашу малу на ноги. Будь ласка, допоможіть нашій дочці навчитися ходити самостійно», - просить мама Насті.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

Номер рахунку 5168742724390673

Корнєва Марина

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