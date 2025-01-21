Мать избитой подростками в Белой Церкви девочки: "Это не конец"

В Белой Церкви группа подростков поиздевалась над 12-летней девочкой. Эти видео были опубликованы в соцсетях. Что говорит мать потерпевшей?

Мать 12-летней девочки, над которой поиздевались несколько подростков в Белой Церкви, впервые, хотя и очень коротко, прокомментировала это событие.

В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua госпожа Ксения на вопрос журналиста о нынешнем состоянии ребенка ответила так: "Дочь держится, к расследованию пока претензий нет".

Кроме того, мы спросили у женщины о том, есть путаница относительно того, сколько подростков на самом деле избивали ее ребенка.

"Эта путаница, надеюсь, закончится. Это не конец", — сказала она

На уточняющий вопрос о том, какого наказания она потребует для обидчиков дочери, женщина ответила так: "Ну не убивать их это точно".

Что известно о нападении на девочку в Белой Церкви

Ранее в Сети показали видео издевательства над девочкой. Там группа подростков, среди которых есть и девушки, унижали ребенка, бросая в девочку использованные жвачки, избивали и распыляли в лицо средство, похожее на газ. Также они потребовали от несовершеннолетней деньги. По данным открытых источников, речь идет о происшедшем в Белой Церкви.

Избиение девушки в Белой церкви/Скриншот

В полиции отреагировали на инцидент и начали расследование.

Также на жестокое избиение ребенка в Белой Церкви отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

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