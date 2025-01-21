Скончался легендарный оскароносный режиссер Бертран Блие

Французский актер, режиссер и сценарист Бертран Блие скончался.

Печальное известие подтвердил сын кинодеятеля Леонард, пишет France 24. Отмечается, что режиссера не стало 21 января. Он ушел из жизни у себя дома в Париже. В последние минуты с ним находились его жена и дети. На момент смерти Бертрану Блие было 85 лет.

"С большой грустью я узнала о смерти Бертрана Блие. Он был гениальным автором диалогов, в традициях Превера и Одиара. Бертран Блие был большим режиссером, страстным поклонником творческой свободы", — прокомментировала смерть режиссера министр культуры Франции Рашида Дати.

Бертран Блеет в молодости / Фото: Associated Press

Отметим, Бертран Блие – легендарный французский режиссер. Он начал свою карьеру в далеком 1963 году с документального фильма "Гитлер? Не знаю такого". В фильмографии Блие немало успешных картин. В частности, в 1979 году режиссер получил статуэтку "Оскар" за фильм "Приготовьте ваши носовые платки". Также на его счету есть награды "Сезар", Гран-при Каннского кинофестиваля и другие.

Напомним, ранее стало известно, что умер американский режиссер Дэвид Линч. Знаменитости не стало 16 января в возрасте 78 лет.

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