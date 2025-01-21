Помер легендарний оскароносний режисер Бертран Бліє

Кіномитця не стало на 86-му році життя.

Французький актор, режисер та сценарист Бертран Бліє помер.

Сумну звістку підтвердив син кіномитця Леонард, пише France 24. Зазначається, що режисера не стало 21 січня. Він пішов з життя в себе вдома в Парижі. В останні хвилини з ним перебували його дружина та діти. На момент смерті Бертрану Бліє було 85 років.

"З великим сумом я дізналася про смерть Бертрана Бліє. Він був геніальним автором діалогів, у традиціях Превера та Одіара. Бертран Бліє був великим режисером, пристрасним прихильником творчої свободи", — прокоментувала смерть режисера міністерка культури Франції Рашида Даті.

Бертран Бліє в молодості / Фото: Associated Press

Зазначимо, Бертран Бліє – легендарний французький режисер. Він розпочав свою кар'єру далекого 1963 року з документального фільму "Гітлер? Не знаю такого". У фільмографії Бліє чимало успішних картин. Зокрема, 1979 року режисер отримав статуетку "Оскар" за фільм "Приготуйте ваші носовички". Також в його доробку є нагороди "Сезар", Гран-прі Каннського кінофестивалю та інші.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер американський режисер Девід Лінч. Знаменитості не стало 16 січня у віці 78 років.

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