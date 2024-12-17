Ученица застрелила учителя, одноклассника и покончила с собой

Пока несколько детей в больнице.

В американском городе Мэдисон (штат Висконсин) 15-летняя девочка в классе христианской школы Abundant Life застрелила учителя и одноклассника, после чего выстрелила в себя.

Об этом пишут Associated Press и Reuters.

Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс на пресс-конференции сообщил, что ученик второго класса, которому обычно 7 или 8 лет, позвонил в службу 911, чтобы сообщить о стрельбе в школе.

15-летняя Наталья Рапнов открыла стрельбу в классе христианской школы убив учителя и одного подростка. Полиция прибыла на место после звонка второклассника на 911 год.

Шеф полиции Шон Барнс сообщил, что во время стрельбы в школе Abundant Life пострадали шесть человек. Два ученика находятся в критическом состоянии, еще трое и один учитель получили более легкие ранения, двоих из них уже выписали из больницы.

"Все, кто был в этом здании, — жертвы, и они останутся жертвами навсегда. Мы должны собрать все детали произошедшего", — отметил Барнс.

Полиция сообщила, что стрелок, 15-летняя Натали Рапнов, была найдена с самострельным ранением и скончалась по дороге в больницу. Шеф полиции Барнс отказался раскрывать детали из уважения к ее семье.

Abundant Life – неконфессиональная христианская школа в Мадисоне, столице штата, где учится около 420 учеников от дошколи до старших классов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Вайндер (штат Джорджия, США) 14-летний подросток открыл стрельбу в школе "Апалачи", где обучалось около 2 тысяч учеников. Погибли не менее четырех человек, около 30 ранены.

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