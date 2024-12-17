Учениця застрелила вчителя, однокласника та наклала на себе руки

У американському місті Медісон (штат Вісконсин) 15-річна дівчинка у класі християнської школи Abundant Life застрелила вчителя та однокласника, після чого вистрілила в себе.

Про це пишуть Associated Press та Reuters.

Начальник поліції Медісона Шон Барнс на пресконференції повідомив, що учень другого класу, якому зазвичай 7 або 8 років, зателефонував у службу 911, щоб повідомити про стрілянину в школі.

15-річна Наталі Рапнов відкрила стрілянину в класі християнської школи вбивши вчителя та одного підлітка. Поліція прибула на місце після дзвінка другокласника на 911.

Шеф поліції Шон Барнс повідомив, що під час стрілянини у школі Abundant Life постраждали шість людей. Двоє учнів перебувають у критичному стані, ще троє та один учитель отримали легші поранення, двох із них уже виписали з лікарні.

"Усі, хто був у цій будівлі, — жертви, і вони залишаться жертвами назавжди. Ми маємо зібрати всі деталі того, що сталося", — зазначив Барнс.

Поліція повідомила, що стрілок, 15-річна Наталі Рапнов, була знайдена з самострільним пораненням і померла дорогою до лікарні. Шеф поліції Барнс відмовився розкривати деталі з поваги до її родини.

Abundant Life — неконфесійна християнська школа в Мадісоні, столиці штату, де навчається близько 420 учнів від дошкілля до старших класів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Вайндер (штат Джорджія, США ) 14-річний підліток відкрив стрілянину у школі “Апалачі”, де навчалось близько 2 тисяч учнів. Загинули щонайменше чотири людини, близько 30 поранено.

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