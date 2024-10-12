МОН внедрили сервис сообщения о буллинге в школе: как он работает

В Украине запустили сайт для жалоб на буллинг в школах:

Министерство образования запустило сервис для уведомлений о случаях буллинга в школах.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Теперь ребенок самостоятельно или его родители могут заполнить краткую анкету и отправить электронную жалобу, привлекая к решению проблемы руководство школы и, при необходимости, полицию.

Согласно исследованиям МОН, более 53% учащихся когда-либо сталкивались с буллингом в школе. Только половина из них сообщила об этом родителям или учителям. Чаще всего дети боятся рассказать о проблемах взрослым из-за страха осуждения или ухудшения ситуации.

Как сообщить о буллинг

Чтобы сообщить о буллинге в школе нужно:

зайти на сайт АИКОМ и нажать кнопку "Сообщить о буллинге"

зарегистрировать или зайти в имеющийся аккаунт

заполнить анкету, а затем подтвердить ее

Можно ли залить анонимную жалобу?

Если заявление создает ребенок, то он будет иметь две опции:

не указывать информацию, которая может ее идентифицировать, тогда заявление будет полностью анонимно;

указать личную информацию, что значительно облегчит школе и полиции разрешить конкретную ситуацию.

Если заявление создают родители или другие законные представители, создать анонимное заявление невозможно.

Следует ли указывать личную информацию?

Анонимные заявления могут рассматриваться только на уровне школы, но если вы чувствуете, что ситуация нуждается в привлечении представителей полиции, тогда лучше указать информацию, которая может помочь школе и полиции связаться с вами и помочь эффективно разрешить ситуацию.

Нужно ли давать дополнительные доказательства буллинга

В анонимном заявлении достаточно лишь текстово описать произошедшие случаи буллинга. Если заявление будет направлено в полицию, то могут потребоваться доказательства или показания для подтверждения факта буллинга. Это не обязательно, но значительно облегчит процесс расследования.

Что происходит после обращения

Отправленное заявление получает директор школы и в течение суток должен отреагировать на обращение: созвать специальную комиссию, где будет обсужден этот случай и определены дальнейшие действия сторон буллинга в классе, где произошел такой случай.

В случае необходимости могут быть привлечены социальные работники, представители полиции и другие службы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком наказали мать, потому что ее сын нагло "ухаживал" за одноклассницей.

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