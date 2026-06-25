Дом в Киеве после атаки РФ / © ТСН

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Российские атаки разрушили или повредили более двух с половиной тысяч многоквартирных домов в Киеве. Часть из них уже восстановлена, остальные находятся на этапе восстановления или ещё ожидают начала работ. Однако жильцы некоторых поврежденных домов жалуются на ремонтников, которые начинают восстановительные работы, а затем исчезают, оставив их на полпути. Из-за этого квартиры, чудом уцелевшие после обстрелов, теперь безжалостно заливают летние дожди, делая жилье непригодным для проживания. Строители же жалуются, что им мешают воздушные тревоги и тотальный дефицит рабочей силы.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Что говорят жители Киева о восстановлении жилья

Это произошло ещё в марте 25-го года. Жительница повреждённого дома показывает последствия российского удара с помощью дронов и особенности работы украинских ремонтников.

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Ольга Кабачок, жительница повреждённого дома: «Когда произошёл взрыв и была повреждена крыша, такого не было. Была просто дыра и сгоревшая квартира на 9-м этаже».

Открытая квартира на 9-м этаже сверху выглядит как кукольный домик — без стен, перегородок и перекрытия. Лишь новый бетонный пол наводит на мысль, что здесь вообще бывали ремонтники. Жильцы показывают, что именно успели сделать строители: они демонтировали временное перекрытие, которое защищало людей от дождей.

В прошлом году, через пару недель после прилета, коммунальщики соорудили временную крышу из профнастила. Эта конструкция помогла местным жителям пережить холодную весну. Газ и лифт в подъезде отключили сразу. А вот электропроводку и людей начало заливать уже в этом году, когда начались восстановительные работы и временное накрытие полностью демонтировали.

Олеся живет на 7-м этаже, прямо под разрушенной квартирой. Потолок в её квартире есть, но он не спасает во время ливней. Женщина показывает повреждения: «Видите, он влажный, там уже появилась плесень».

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Влагопоглотитель работает здесь круглосуточно, электропроводка опасно искрит, а кафельная плитка на кухне из-за постоянной сырости продолжает отваливаться. Хозяйка квартиры жалуется, что на кухне собираются страшные лужи. При этом она уже получила деньги по государственной программе «еВосстановление» и до конца лета должна официально отчитаться о сделанном ремонте в квартире. Единственная проблема — ремонтники исчезли с объекта ещё месяц назад: «Они разгромили, всё сняли и исчезли…»

Тендер на реконструкцию этого дома выиграла компания ИБК «Ренессансбуд». Стоимость работ составляет 7 миллионов гривен, а срок завершения был запланирован на май 2026 года. По данным платформы «Прозорро», эта киевская фирма была создана в 2024 году с уставным капиталом всего в 50 тысяч гривен. Несмотря на это, компания активно выступает подрядчиком в закупках, в частности для коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ».

По адресу регистрации журналистам ТСН удалось найти офис компании и единственную сотрудницу, которая связалась с руководством.

«На сегодняшний день там ведутся работы, поэтому нет повода для беспокойства — работы продолжаются. Что касается сроков, постараемся завершить все работы к концу следующего месяца, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств», — говорят там.

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Дипломатическое молчание заказчика и уголовные последствия

Заказчиком этих работ является КП «Житлоинвестбуд-УКБ». В частности, именно через них проходят ключевые тендеры на восстановление поврежденных россиянами киевских домов.

Игорь Бондаренко, корреспондент ТСН: «„Житлоинвестбуд“ — это коммунальное предприятие, которое проводит тендеры, объявляет победителя и следит за тем, чтобы строители выполняли свою работу. Две недели назад мы направили им официальный запрос, чтобы узнать, куда делись деньги с объекта на проспекте Павла Тычины, 3. На наш информационный запрос они ответили, что у них нет человека, который бы отвечал на информационные запросы».

Ни коммунальное предприятие, ни управление строительства киевской мэрии не спешат отвечать на прямые вопросы о пропавших строителях и освоенных средствах на восстановление. К тому же действующий руководитель «Жилинвестбуд-УКБ» фигурирует в уголовном деле об убытках в размере 800 тысяч гривен при восстановлении поврежденных домов на улице Межовой. Это дело было передано в суд еще в 2024 году, а впоследствии успешно закрыто — истекли сроки давности.

Новый объект — старые проблемы: ситуация в Святошинском районе

Тем временем на другом объекте журналисты зафиксировали, как из окна разрушенного подъезда ремонтники просто выбрасывают строительный мусор и хлам. Этот дом в Святошинском районе был повреждён российской ракетой ещё в прошлом году. Жильцы рассказывают: «Они разобрали верхний этаж, сняли плиты…»

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Право на восстановление этого пятиэтажного дома получила та же самая компания — ИБК «Ренессансбуд». Однако стоимость работ здесь значительно выше — почти 79 миллионов гривен. Строители появились на этом объекте всего месяц назад — именно тогда, когда они внезапно исчезли из дома на улице Павла Тычины. Ирина от такого стечения обстоятельств не на шутку занервничала.

Ирина Шень, местная жительница: «В моей квартире идет капитальный ремонт, у меня стена уже год вот так „красиво“ стоит. Эти ребята должны всё сделать, но когда — не знаю. Если они ещё и крышу над моей квартирой вскроют… Я вылезала, просила, чтобы хотя бы крышу оставили, чтобы меня не заливало».

Крыши над домом пока нет, а новые ливневые системы уже сверкают на солнце. Однако местных жителей обоих пострадавших домов больше всего интересует один вопрос — успеют ли несколько имеющихся рабочих установить новую крышу до начала осенних дождей.

Заказчик работ — КП «Житлоинвестбуд-УКБ» — в конечном итоге объясняет, что уложиться в утвержденные графики и сроки мешают новые обстрелы и массовый дефицит кадров.

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Александр Акимов, директор КП «Жилинвестбуд-УКБ»: «Людей мобилизовали. На сегодняшний день работы возобновлены, генеральный подрядчик привлек других рабочих, работы возобновлены, поэтому сейчас всё строят».

В настоящее время сроки завершения работ у заказчика и подрядчиков существенно различаются: называются даты от конца июля, конца сентября и вплоть до конца текущего года. Но это неточно.

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