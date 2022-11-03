Триггером может стать что угодно: Жданов рассказал, стоит ли ожидать бунтов в России

Кое-где в учебных центрах мобилизованных россиян возникают бунты. Сегодня какая-либо причина может привести к протестам в РФ, но когда именно они могут появиться на улицах России – неизвестно.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Госдума РФ сняла с повестки дня и не стала голосовать, можно так сказать, за эти подъемные деньги, как одноразовую выплату во время отмобилизации. И это действительно уже влечет некоторые бунты", — говорит он.

По словам Жданова, триггером для бунтов в РФ может стать сейчас что угодно.

"Кстати, очень интересный момент относительно тех, кто сидит на полигоне. Они живут в палаточном городке, формы до сих пор нет, оружия нет, занятия с ними никто не проводит и каждое утро начинается с того, что нужно скинуться на дизтопливо, чтобы машина смогла привезти им еду. Еще и еды не хватает. И они записали видео о том, почему они должны сдавать деньги на топливо и почему их не кормят и не учат и не переодевают", — сказал он.

Жданов вспомнил о протесте, на который вышли мобилизованные из-за отсутствия выплат – 200-300 тысяч рублей, которые им обещали сразу по прибытии в учебные центры.

"Видите, в каждой части триггер может быть любой. Самое главное это то, что растет недовольство и то, что они общаются со своими родными и рассказывают о ситуации, которая возникла в учебных центрах", — говорит эксперт.

Но, как отметил Жданов, российское командование решило провести операцию по поднятию духа россиян и приказало своим военнослужащим в разговоре с родственниками рассказывать героические истории.

"Приказали рассказывать, что здесь идет героическая война, а не то, что мы слышим в перехваченных разговорах, где они рассказывают, что им капец, что у них ничего нет, что они голые босые, и так далее. Так что здесь это уже становится проблемой национального масштаба, когда она выльется на улицы — очень трудно сказать", — подытожил эксперт.

Протесты в РФ

Напомним, в России с началом провозглашенной Владимиром Путиным "частичной мобилизации" протестные настроения значительно выросли. В российских городах прошли акции против войны, завершившиеся задержанием сотен человек.

В России родственницы мобилизованных мужчин из города Фокино (Брянская область) обратились к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть их близких домой.

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