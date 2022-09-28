Как сушить вещи после стирки дома, когда холодно: семь действенных советов

Зимой сушить вещи после стирки не так-то просто. В некоторых домах нет балкона, а в помещении сушка одежды может отрицательно влиять на микроклимат. ТСН.ua собрал некоторые уловки, как сушить вещи дома, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

В период затяжных дождей и зимой, когда высушить вещи после стирки на солнце нет возможности, обычная процедура может вызвать немало проблем. Если просто вывесить влажную одежду в помещении – это впоследствии станет причиной появления плесени на стенах, которая опасна для здоровья людей. Где сушить одежду, когда нет балкона или возможности вынести вещи на улицу? Можно ли сушить одежду в комнате? Ответы на эти вопросы, а также семь советов, которые помогут справиться с проблемой, читайте дальше.

Лучше избегать сушки одежды в спальне или гостиной.

Если иного выбора у вас просто нет, то можете сушить одежду в помещении. Однако следует помнить о некоторых мерах, которые помогут предотвратить плесень и аллергические реакции. Уникальная сушка вещей в таких комнатах, где вы проводите больше времени — спальня, гостиная.

Сушилка лучше разместить в коридоре, кухне или ванной комнате. Чтобы не тратить время на постоянное разложение сушилки, обратите внимание на подвесной вариант, который можно повесить в ванной. Такие сушилки занимают мало места и крепятся на удобной высоте.

Добавьте обороты своей стиральной машине

Осенью и зимой лучше выставлять на стиральной машине максимальное отживание воды. Дополнительные обороты без проблем выдержат джинсы, постельное белье, полотенца, ведь они обычно производятся из плотной ткани. Однако следует помнить, что не все материалы могут выдержать максимальный отжим. Поэтому следует перед стиркой проверить инструкции по режиму сушки, часто изложенные на этикетке.

Если же после стирки хорошо встряхнуть вещи, можно легко избавиться от лишней влаги. Этот совет особенно полезен для деликатной стирки без отжима или ручной стирки.

Попытайтесь найти максимально удобное место

Следует подумать, где именно у вас будет стоять сушилка в доме. Это может быть постоянное место или вы будете ее переставлять. Белье лучше сушить у окна, тогда на него будут попадать солнечные лучи и одежда высохнет быстрее. Время от времени следует перевешивать вещи, менять их местами для равномерного высыхания.

На обогревательных батареях или над включенными газовыми плитами сушить одежду не рекомендуется. Поэтому вы можете получить деформацию тканей. Если вы решили сушить одежду зимой на улице, рекомендуется добавить в воду во время последнего полоскания небольшое количество соли. Да вещи не будут замерзать на морозе.

Позаботьтесь о качестве воздуха

Если сушить вещи в помещении, то в нем будет существенно ухудшаться качество воздуха. Также сушка в доме провоцирует увеличение количества пыли. Так происходит потому, что в выстиранных, но плохо отжатых вещах может содержаться до 2-3 литров воды. Влага постепенно испаряется и насыщает влажным воздухом помещение. Как минимум, вы будете чувствовать, что вам тяжело дышать, а еще это может привести к появлению грибка.

Атмосфера должна быть здорова

Лучшим средством для того чтобы свежий воздух попадал в помещение, можно назвать открытые окна. Благодаря этому вы сможете не беспокоиться из-за чрезмерной влажности и создать в доме более приятную атмосферу. Поэтому во время сушки вещей после стирки окна лучше держать открытыми.

Контролируйте уровень влаги

Когда вы сушите выстиранное белье в помещении, то в нем значительно повышается уровень влаги. Это может стать причиной аллергических реакций и появления плесени на стенах. Поэтому, если вы решили разместить влажные вещи в маленькой ванной, лучше сразу включить вентиляционную систему.

Вентилятор можно использовать для быстрой сушки

Если сушильная машина для одежды вам не по карману, можно использовать обычный циркулирующий воздух вентилятор. Да вещи будут сушиться в помещении гораздо быстрее. Также вы можете стирать одежду небольшими партиями, чтобы после стирки она оставалась более сухой и высыхала в комнатных условиях без особых проблем.