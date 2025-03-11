Налоговые стимулы дали толчок строительству СЭС в Украине – инвесторы

В Украине в 2024 году ускорилось строительство солнечных электростанций благодаря тому, что государство отменило пошлину и уплату НДС на импорт оборудования для инвесторов.

Об этом заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"С 1 июля прошлого года была отменена пошлина и НДС на ввоз панелей. Это также дало толчок, чтобы устанавливалось больше электростанций", — сказал Соколовский.

Он отметил, что это стимулировало домохозяйства, малый и средний бизнес строить солнечные электростанции, чтобы обеспечить себя электроэнергией на случай отключений.

Представитель инвесторов добавил, что СЭС сейчас часто устанавливается вместе с установками хранения энергии, что позволяет улучшить их эффективность.

Кроме того, Соколовский отметил, что солнечные электростанции будут особенно хорошо помогать в энергообеспечении страны весной и летом.

Как сообщалось, инвесторы призывают депутатов внести изменения в законодательство, которые ускорят строительство 900 МВт мощностей ветроэнергетики в Украине к середине 2026 года.

Так, в июле 2024 года нардепы отменили таможенную пошлину и НДС на импорт энергетического оборудования, однако без поддержки остались проекты ветроэнергетики.

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, все компании сегодня могли бы быстрее завозить ветротурбины и быстрее строить, будь такая помощь со стороны Комитета по налоговой политике.