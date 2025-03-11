Податкові стимули дали поштовх будівництву СЕС в Україні - інвестори

В Україні у 2024 році прискорилося будівництво сонячних електростанцій завдяки тому, що держава скасувала для інвесторів мито та сплату ПДВ на імпорт обладнання.

Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

"З 1 липня минулого року було скасоване мито та ПДВ на завезення панелей. Це також дало поштовх, щоб встановлювалося більше електростанцій", - сказав Соколовський.

Він зазначив, що це стимулювало домогосподарства, малий та середній бізнес будувати сонячні електростанції для того, щоб забезпечити себе електроенергією на випадок відключень.

Представник інвесторів додав, що СЕС зараз часто встановлюються разом з установками зберігання енергії, що дозволяє покращити їхню ефективність.

Окрім того, Соколовський зазначив, що сонячні електростанції особливо гарно допомагатимуть в енергозабезпеченні країни навесні та влітку.

Як повідомлялося, інвестори закликають депутатів внести зміни в законодавство, які прискорять будівництво 900 МВт потужностей вітроенергетики в Україні до середини 2026 року.

Так, в липні 2024 року нардепи скасували мито та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання, однак без підтримки залишились проєкти вітроенергетики.

Згідно даних Української вітроенергетичної асоціації, всі компанії сьогодні могли б швидше завозити вітротурбіни і швидше будувати, якби була така допомога з боку Комітету з податкової політики.