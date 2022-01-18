Ниже 900 долларов: газ в Европе подешевел до минимумов декабря

За два дня стоимость газа на европейском рынке снизилась примерно на 15%.
Стоимость газа в Европе на торгах во вторник, 18 января, опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В частности, цены на февральские фьючерсы на газ по индексу TTF снизились примерно до 865 долларов. В течение текущего часа фьючерсы на торгах теряют примерно 4,6% к расчетной цене понедельника – 907,8 доллара за тысячу кубометров.
Напомним, 21 декабря цена на газ обновила исторический максимум, достигнув 2 224 доллара за тысячу кубометров.
До этого самый высокий показатель в 2021 году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров). Рост стоимости связывают с заявлением МИД Германии, которое поставило под сомнение скорый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища.
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