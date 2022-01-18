Нижче за 900 доларів: газ в Європі здешевшав до мінімумів грудня

Нижче за 900 доларів: газ в Європі здешевшав до мінімумів грудня

За два дні вартість газу на європейському ринку знизилася приблизно на 15%.

Вартість газу в Європі на торгах у вівторок, 18 січня, опустилася нижче за 900 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Зокрема, ціни на лютневі ф'ючерси на газ за індексом TTF знизилися приблизно до 865 доларів. Упродовж поточної години ф'ючерси на торгах втрачають приблизно 4,6% до розрахункової ціни понеділка – 907,8 долара за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ оновила історичний максимум, досягнувши 2 224 долари за тисячу кубометрів.

До цього найвищий показник 2021 року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів). Зростання вартості пов'язують із заявою МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону "Північний потік-2". Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування до європейських сховищ.

Що може спричинити додаткові витрати газу і як можна почати заощаджувати гроші

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