В 2024 году ДТЭК инвестировал 4,5 млрд грн в обновление сетей для устойчивости энергосистемы

В прошлом году компания ДТЭК Рината Ахметова обновила более 14 тыс. км линий электропередачи разного класса напряжения и более 6 тыс. энергообъектов, что на 80% больше, чем в 2023 году. Сумма инвестиций составляет более 4,5 млрд. гривен.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Современные электросети – основа устойчивой энергосистемы и бесперебойного электроснабжения. Поэтому даже в военных условиях ОСР ДТЭК Сети продолжают модернизировать, реконструировать старые и строить новые энергообъекты. Все, чтобы поставка электроэнергии была как можно более надежной. В 2024 году ОСР ДТЭК Сети вложили более 4,5 млрд гривен в рамках ремонтной и инвестиционной программ», – отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Отмечается, что для предупреждения аварий и создания дополнительного ресурса потребления электроэнергии энергетики ДТЭК отремонтировали 13,8 тыс. км электролиний, 5,8 тыс. энергообъектов, а также расчистили от кустарников около 10 тыс. км трасс под электролиниями.

В рамках инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКУ, ОСР ДТЭК модернизировали более 350 км электролиний и усилили более 350 подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов. Таким образом, удалось повысить качество и надежность электроснабжения для более 450 тысяч семей Одесщины, Киевщины, Днепропетровщины и столицы.

Также энергетики установили более 213 тысяч умных электросчетчиков в домах клиентов. Такие приборы автоматически передают показы и позволяют экономить 50% на потреблении электроэнергии ночью благодаря учету электроэнергии отдельно в дневные и ночные часы.

Напомним, в 2024 году компания ДТЭК инвестировала около 11 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после российских атак, а также в поддержание стабильной угледобычи.