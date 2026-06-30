Жирафы могут считать в уме: ученые обнаружили неожиданную способность животных

Жираф / © Associated Press

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Жирафы могут выполнять простые арифметические вычисления в уме. К такому выводу пришли ученые в ходе нового исследования.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Исследователи выяснили, что эти животные способны определять, где больше еды, мысленно составляя увиденные количества. По словам ученых, этот процесс сравним с простыми операциями добавления.

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В рамках эксперимента ученые работали с четырьмя взрослыми жирафами в Барселонском зоопарке. Животным показывали два желтых контейнера, в каждом из которых было определенное количество моркови. Через несколько секунд контейнеры закрывали.

Затем жирафам показывали зеленый контейнер с дополнительными морковками и перекладывали в один из желтых контейнеров. Животным не показывали, сколько моркови стало внутри этого.

Задача жирафа заключалась в том, чтобы определить, в каком контейнере теперь больше еды. Для этого животное должно было запомнить начальное количество моркови и мысленно обновить эту информацию после добавления.

Как пояснил соавтор исследования, аспирант Барселонского университета Икер Ллойди, важно было сделать так, чтобы жирафы не могли просто видеть окончательное количество пищи. Иначе нельзя было бы утверждать, что они выполняют именно мыслительную операцию.

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Несмотря на сложность задачи, двум жирафам удалось стабильно выбирать контейнер, в котором было больше моркови. Это свидетельствует о том, что животные запоминали увиденные количества, мысленно обновляли информацию и принимали решения на основе этих представлений.

В то же время не все задачи давались жирафам одинаково хорошо. Они не смогли справиться с тестами на вычитание или более сложными последовательными операциями, когда еду одновременно забирали из одного контейнера и добавляли в другой.

По мнению исследователей, это частично похоже на ситуацию у людей: вычитание обычно сложнее добавления и требует более контролируемой обработки информации.

Ученые считают, что такие способности могли сформироваться у жирафов из-за особенностей их жизни. Они живут в сложных социальных группах, которые разделяются и снова объединяются в зависимости от условий, а их основная пища – акации – расположена в саване неравномерно.

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Поэтому способность оценивать, где, когда и в каком количестве доступны ресурсы, могла помогать жирафам принимать лучшие решения при поиске пищи.

Отметим, что жирафы — уникальные создания не только из-за своего высокого роста, но и из-за очень необычных привычек. Одной из самых больших тайн этих животных долгое время оставался их сон. Из-за значительных размеров и постоянной опасности в дикой природе жирафы вынуждены спать совсем не так, как другие млекопитающие.

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